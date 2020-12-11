"Было понятно, что в нашей группе будет как минимум две большие команды. О Франции говорить не приходится. У Украины действительно хорошая сборная – они фавориты после французов. Финляндия также очень неудобная команда, особенно дома, где трудно побеждать. Это будет очень сложно.

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Франция, вероятно, займет первую строчку. Я недавно сказал, что шансы попасть на чемпионат мира минимальны. Сейчас мы находимся в четвертой корзине. Это нормально, что в группе есть две сильные команды и одна команда нашего уровня. Финляндия. Мы должны произвести фурор, чтобы в конечном итоге занять второе место. Нам даже не стоит думать о победе в группе", – цитирует Сушича издание scsport.ba.

Напомним, Босния и Грецеговина попала в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть ЧМ-2022 она будет бороться с Францией, Украиной, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

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