"Думаю, з перших хвилин було присутнє якесь хвилювання, нервовість. Стадія турніру на досить хорошому рівні. Англія – ​​топова команда. Була нервовість, це було видно з перших хвилин. Непотрібний перший гол нас трохи застав. Пропустити гол на перших хвилинах проти такої команди – вони таке не прощають, якийсь напівмомент, рикошет. Потім почали входити в гру. Трохи володіли ініціативою, були на м'ячі, були передумови для хороших атак, але нічого ми не забили.

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І в першому таймі в перші 5 хвилин концентрації забракло. І в другому таймі в перші 5 хвилин нам забили другий гол. Це вже було фатальним. Після третього голу Англія відійшла, маючи таких гравців найвищого класу, грала вже за рахунком. Мій вихід на заміну – виходити при 0:4, безумовно, хотілося допомогти команді, їм було важко. Було видно по хлопцях, що вони фізично і морально були трохи пригнічені. Не мені судити мій вихід, є експерти. Чим міг – тим допоміг.

Хлопці засмучені. Так вилітати з Євро ніхто не хотів. Це великий рахунок для вильоту і для такої стадії. Що казав Шевченко? Тренерський штаб подякував нам за весь турнір, за виконану роботу з 15 травня. Сказав, що ми повинні пишатися тими результатами і тією грою, яку ми показали упродовж турніру", – цитує Макаренка Tribuna.

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