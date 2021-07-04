"Думаю, с первых минут присутствовало какое-то волнение, нервозность. Стадия турнира на достаточно хорошем уровне. Англия – топовая команда. Была нервозность, это было видно с первых минут. Ненужный первый гол нас немного застал. Пропустить гол на первых минутах против такой команды – они такое не прощают, какой-то полумомент, рикошет. Потом начали входить в игру. Немного владели инициативой, были на мяче, были предпосылки для хороших атак, но ничего мы не забили.

Украина – Англия – 0:4 – видео голов и обзор матча

И в первом тайме в первые 5 минут концентрации не хватило. И во втором тайме в первые 5 минут нам забили второй гол. Это было фатальным. После третьего гола Англия отошла, имея таких игроков высокого класса, играла уже по счету. Мой выход на замену – выходить при 0:4, безусловно, хотелось помочь команде, им было трудно. Было видно по ребятам, что они физически и морально были немного подавлены. Не мне судить мой выход, есть эксперты. Чем мог – тем помог.

Ребята расстроены. Так вылетать из Евро никто не хотел. Это большой счет для вылета и для такой стадии. Что говорил Шевченко? Тренерский штаб поблагодарил нас за весь турнир, за выполненную работу с 15 мая. Сказал, что мы должны гордиться теми результатами и той игрой, которую мы показали на протяжении турнира", – цитирует Макаренко Tribuna.

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