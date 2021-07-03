Капітан збірної Англії, скориставшись розкішним пасом Рахіма Стерлінга, відкрив рахунок вже на 4-й хвилині звітного матчу.

Україна – Англія – відео гола – Кейн шокує "синьо-жовтих"

Цей гол став другим у списку найшвидших для "Трьох левів" на чемпіонатах Європи. Кейн забив на 3 хвилині 32 секунді. Швидше це робив лише Майкл Оуен (2:25) на Євро-2004, повідомляє Opta.

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Англія на "Футбол 24", стартував о 22:00 за Києвом. Поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату Європи приймає римський Стадіо Олімпіко. У попередніх семи матчах між цими командами українці били англійців лише один раз (12 років тому у відборі ЧС-2010), а програли 4 дуелі. Останні 2 матчі цих команд завершувалися нічиїми.