Капитан сборной Англии, воспользовавшись роскошным пасом Рахима Стерлинга, открыл счет уже на 4-й минуте отчетного матча.

Украина – Англия – видео гола – Кейн шокирует "сине-желтых"

Этот гол стал вторым в списке самых быстрых для "Трех львов" на чемпионатах Европы. Кейн забил на 3 минуте 32 секунде. Скорее это делал только Майкл Оуэн (2:25) на Евро-2004, сообщает Opta.

Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Англия на "Футбол 24", стартовал в 22:00 по Киеву. Поединок 1/4 финала чемпионата Европы принимает римский Стадио Олимпико. В предыдущих семи матчах между этими командами украинцы били англичан только один раз (12 лет назад в отборе ЧМ-2010), а проиграли 4 дуэли. Последние 2 матча этих команд завершались ничьими.