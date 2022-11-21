Два останні голи на чемпіонатах світу збірна Уельсу пропустила від синів професійних футболістів. Цікаву тенденцію зауважив журналіст Зак Лові.

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1958 року ворота валлійської збірної вразив форвард збірної Бразилії Пеле, син Дондіньо. Жуан Рамос ду Насіменту виступав за Атлетіко Мінейро та Флуміненсе, і в одному з матчів забив головою одразу 5 м'ячів. Пеле все своє життя намагався повторити це досягнення, але так і не спромігся.

У матчі зі США на ЧС-2022 збірна Уельсу пропустила від Тімоті Веа, сина володаря "Золотого м'яча" 1995 року Джорджа Веа.

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