Два последних гола на чемпионатах мира сборная Уэльса пропустила от сыновей профессиональных футболистов. Интересную тенденцию заметил журналист Зак Лови.

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В 1958 году ворота валлийской сборной поразил форвард сборной Бразилии Пеле, сын Дондиньо. Жуан Рамос ду Насименту выступал за Атлетико Минейро и Флуминенсе, и в одном из матчей забил головой сразу 5 мячей. Пеле всю свою жизнь старался повторить это достижение, но так и не смог.

В матче с США на ЧМ-2022 сборная Уэльса пропустила от Тимоти Веа, сына обладателя "Золотого мяча" 1995 года Джорджа Веа.

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