Мессі тренувався із запаленою кісточкою: шокуюче фото перед матчем із Саудівською Аравією
Журналісти аргентинського каналу Star+ зняли на тренуванні збірної Аргентини незвичайні кадри.
Капітан національної команди Ліонель Мессі тренувався із запаленою кісточкою, вигляд якої викликав у представників ЗМІ тривогу.
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Водночас джерело, посилаючись на близьких до Мессі людей, стверджує, що подібний вид кісточки форварда не повинен бентежити. У гомілковостопному суглобі іноді утворюється пухлина через стару травму, але вона не викликає дискомфорту або болю при тренуванні або грі. Зазначається, що запалення швидко минає.
Таким чином, Ліонель Мессі зможе зіграти у матчі проти Саудівської Аравії. Ця зустріч відбудеться у вівторок, 22 листопада.
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