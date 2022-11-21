Солідний Сенегал – гідна заміна Мане

Сенегал приїхав на чемпіонат світу без Мане. Головна зірка збірної в лазареті, але команда Алью Сіссе все одно вважається найбільшою африканською надією. Чемпіони континенту все-таки, а Мане на лівому фланзі підміняє непоганий Сарр. Саме форвард Уотфорда був найпомітнішим у першому таймі. Ісмаїла виграв багато боротьби, двічі бив сам і двічі виводив на удари партнерів.

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До перерви Сенегал грав майже на рівних з Нідерландами. Африканці вмикали контрпресинг і змушували суперників помилятися. Де Лігт і де Йонг обрізалися на власній половині, чим користувалися швидкі форварди Сенегалу. Бракувало майстерності гарно завершити епізод – переважно були дальні удари.

У другому таймі "Леви Теранги" заграли навіть гостріше. Діатта на дальній стійці замикав простріл Діалло, а Діа потужно бахнув у ближній кут. Гуйє гарно приклався з лінії штрафного. Менді водночас контролював ситуацію у власних володіннях. У Нідерландів на певний час взагалі зникли підходи до воріт, а Сенегал був ближчим до перемоги. Але завершилося все плачевно...

84 хвилини без точних ударів – все одно перемога Нідерландів

Нідерланди підійшли до ЧС-2022 одним з фаворитів на світову корону. Після повернення Луї ван Гала команда демонструвала яскравий і ефективний футбол. Щоправда, насторожували проблеми Депая – форвард Барселони не готовий на 100% до перших матчів. Така собі компенсація Сенегалу за Мане. У другому таймі Мемфісу все ж довелося виходити на поле, бо партнери не могли забити.

"Ораньє" організували кілька перспективних атак. Креативом виділявся Гакпо – його зміщення на правий край створювали найбільші труднощі Сенегалу. Однак реалізувати бодай один з моментів європейцям не вдавалося. М'яч подекуди просто пролітав через весь штрафний майданчик. Стандарти також не рятували – ван Дейк вигравав повітря, але ніяк не міг влучити у площину.

Мемфіс не змінив картину гри. З його появою атака Нідерландів не стала гострішою ні на грам. Навпаки – складалося враження, що Нідерланди втратили пульс матчу. Найкращим у європейців виглядав голкіпер-дебютант Нопперт, якого ван Гал несподівано поставив в основу. Він потягнув складний удар Діа та грамотно обрав позицію перед пострілом Гуйє. А потім ще раз дістав м'яч з кута воріт.

Все ж Нідерланди вирвали перемогу. Не зовсім заслужену. Де Йонг навісив у штрафний майданчик, а сенегальці загубили Гакпо. Майбутній лідер збірної рятує її вже зараз. Коді випередив Менді та головою переправив м'яч у сітку. Нідерланди забили першим ударом у площину! У компенсований час Классен подвоїв перевагу. "Ораньє" з великими проблемами набрали перші очки на ЧС-2022 та зрівнялися з Еквадором на чолі групи А.

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