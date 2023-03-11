У суботу 26-й тур чемпіонату Італії продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 26-й тур

Емполі – Удінезе – 0:1

Гол: Бекао, 54

Наполі – Аталанта – початок матчу о 19:00

Болонья – Лаціо – початок матчу о 21:45

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У першому матчі дня Емполі приймав Удінезе. Обидві команди підійшли до дуелі зі схожими показинками – по 7 поєдинків без перемог. Перший тайм пройшов за незначної переваги господарів, які створили два плюс-мінус небезпечні моменти: Бійоль і Бекао з різницею у 8 хвилин замикали навіси головою повз праву стійку.

По перерві "б'янконері" вийшли вперед: вищезгаданий Бекао вдало замкнув навіс з кутового під хрестовину. Майже одразу господарі могли відігратись, однак Сільвестрі спочатку потягнув удар Маріна у ліву дев'ятку, а згодом впорався з пострілом Балданці. Перемога дозволила Удінезе піднятись на дев'яту сходинку, Емполі чотирнадцятий.

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