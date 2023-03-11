В субботу 26-й тур чемпионата Италии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 26-й тур

Эмполи – Удинезе – 0:1

Гол: Бекао, 54

Наполи – Аталанта – начало матча в 19:00

Болонья – Лацио – начало матча в 21:45

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В первом матче дня Эмполи принимал Удинезе. Обе команды подошли к дуэли с похожими показателями – по 7 поединков без побед. Первый тайм прошел при незначительном преимуществе хозяев, которые создали два плюс-минус опасных момента: Бийоль и Бекао с разницей в 8 минут замыкали навесы головой мимо правой стойки.

После перерыва "бьянконери" вышли вперед: вышеупомянутый Бекао удачно замкнул навес с углового под крестовину. Почти сразу хозяева могли отыграться, однако Сильвестри сначала потянул удар Марина в левую девятку, а затем справился с выстрелом Балданци. Победа позволила Удинезе подняться на девятую строчку, Эмполи четырнадцатый.

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