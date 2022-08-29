"У Будинку футболу вже планують звітно-виборчий конгрес, для того щоб переобрати нинішнього президента УАФ Андрія Павелка на новий 5-річний термін.

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Точної дати виборів поки немає, але у планах друга половина вересня. Нагадаю, що Андрій Васильович керує нашим футболом з 2015 року. І якщо його переоберуть (а ймовірність цього 99%, якщо не включаються політичні фактори), то він очолюватиме український футбол аж 12 років. Окрім Павелка, ніхто інший не подав свою кандидатуру", – повідомляє Telegram-канал "Бомбардир".

Нагадаємо, через початок повномасштабної війни вибори президента УАФ було перенесено з березня на невизначений термін.

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