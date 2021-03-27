Розгляд справи Севідова запланований на першу половину квітня, повідомляє meta-ratings. У разі негативного для себе рішення, тренер може звернутися з апеляцією вже до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.

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Останнім місцем роботи Севідова став ПФК Суми, де він працював тренером-консультантом. У квітні минулого року наставник був дискваліфікований на 5 років у справі щодо участі клубу в договірних матчах. Апеляцію фахівця досі не розглянули.

Нагадаємо, Севідова сватали на вакантне місце наставника Миная, але в підсумку клуб призначив Миколу Цимбала, який раніше був помічником Василя Кобіна.

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