Рассмотрение дела Севидова запланировано на первую половину апреля, сообщает meta-ratings. В случае негативного для себя решения, тренер может обратиться с апелляцией уже в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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Последним местом работы Севидова стал ПФК Сумы, где он работал тренером-консультантом. В апреле прошлого года наставник был дисквалифицирован на 5 лет по делу об участии клуба в договорных матчах. Апелляцию специалиста до сих пор не рассмотрели.

Напомним, Севидова сватали на вакантное место наставника Миная, но в итоге клуб назначил Николая Цымбала, который ранее был помощником Василия Кобина.

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