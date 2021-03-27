УАФ определилась с приблизительной датой рассмотрения апелляции Севидова, – СМИ
Известный украинский тренер Александр Севидов ожидает решения апелляционного комитета УАФ.
Рассмотрение дела Севидова запланировано на первую половину апреля, сообщает meta-ratings. В случае негативного для себя решения, тренер может обратиться с апелляцией уже в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
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Последним местом работы Севидова стал ПФК Сумы, где он работал тренером-консультантом. В апреле прошлого года наставник был дисквалифицирован на 5 лет по делу об участии клуба в договорных матчах. Апелляцию специалиста до сих пор не рассмотрели.
Напомним, Севидова сватали на вакантное место наставника Миная, но в итоге клуб назначил Николая Цымбала, который ранее был помощником Василия Кобина.
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