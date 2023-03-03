"Сьогодні стало відомо про презентацію російським клубом Зеніт нової форми бренду, який є технічним спонсором національної збірної України. У зв’язку із цим "УАФ Маркетинг" надіслав у головний офіс Joma запит із проханням дати пояснення щодо цієї ситуації.

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Зокрема, чи має центральний офіс Joma стосунок до презентації й загалом до розробки дизайну форми ФК Зеніт (Санкт-Петербург), і як так сталося, що на презентованій формі російської команди красується логотип Joma? "УАФ Маркетинг" сподівається отримати чітку відповідь на це запитання найближчим часом.

Водночас нагадуємо, що схожа ситуація з використанням форми бренду Joma російськими клубами вже виникала в липні 2022 року. І тоді у відповідь на запит "УАФ Маркетинг" технічний спонсор національної збірної України заявив, що Joma зупинила всі спонсорські контракти з російськими та білоруськими спортивними командами у зв'язку з початком повномасштабної військової агресії Росії проти України", – повідомляє прес-служба УАФ.

До слова, львівські Карпати, які також співпрацювали з Joma, проявили характер і одразу ж розірвали контракт з хитрими іспанцями, не витрачаючи час на якісь "запити".

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