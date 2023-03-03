"Сегодня стало известно о презентации российским клубом Зенит новой формы бренда, который является техническим спонсором национальной сборной Украины. В связи с этим "УАФ Маркетинг" направил в главный офис Joma запрос с просьбой дать объяснения по этой ситуации.

Технический спонсор сборной Украины разработал форму для Зенита – обещания оказались пустыми

В частности, имеет ли центральный офис Joma отношение к презентации и вообще к разработке дизайна формы ФК Зенит (Санкт-Петербург), и как так случилось, что на представленной форме российской команды красуется логотип Joma? "УАФ Маркетинг" надеется получить четкий ответ на этот вопрос в ближайшее время.

В то же время напоминаем, что похожая ситуация с использованием формы бренда Joma российскими клубами уже возникала в июле 2022 года. И тогда в ответ на запрос "УАФ Маркетинг" технический спонсор национальной сборной Украины заявил, что Joma остановила все спонсорские контракты с российскими и белорусскими спортивными командами в связи с началом полномасштабной военной агрессии России против Украины", – сообщает пресс-служба УАФ.

К слову, львовские Карпаты, которые также сотрудничали с Joma, проявили характер и сразу же разорвали контракт с хитрыми испанцами, не тратя время на какие-то "запросы".

Карпаты отказались от соглашения с производителем формы, который продолжает работать с россиянами