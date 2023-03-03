Компанія, що забезпечує головну команду України екіпіруванням, працює і з терористами.

Ті, хто не гребують кривавими грошима

Іспанська компанія Joma розробила нову форму для представників загарбників із Санкт-Петербурга, яку клуб уже представив. Окрім Зеніта, екіпірування від цього виробника носять ще московський ЦСКА та Ахмат з Грозного.

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Проте ситуація виглядає дуже ганебною ще й через те, що Joma є офіційним технічним спонсором збірної України. А у липні 2022 року Українська асоціація футболу повідомила, що іспанці припинили співпрацю з росіянами та білорусами.

"УАФ Маркетинг надіслав запит до головного офісу іспанської компанії Joma щодо спонсорства російських і білоруських футбольних клубів і отримав таку відповідь. Joma зупинила усі спонсорські контракти з російськими та білоруськими спортивними командами у зв'язку з початком повномасштабної військової агресії РФ проти України", – йшлося у повідомленні.

Проте для іспанської компанії, схоже, війна вже закінчилась, тому й можна продовжувати працювати на терористів, розробляючи їм екіпірування.

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