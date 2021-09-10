Апеляційний комітет УАФ частково задовольнив апеляційну скаргу Владислава Гельзіна на рішення КДК УАФ від 20 травня 2021 року стосовно можливих порушень Кодексу етики та чесної гри, повідомляє офіційний сайт організації.

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Зокрема, АК УАФ змінив рішення у частині основної санкції, а саме заборонив Владиславу Гельзіну здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.), строком на 3 роки, а не на 5, як було раніше.

Додаткова дискваліфікація на 5 років умовно і штраф у розмірі 250 тисяч гривень залишилися в силі.

Нагадаємо, Гельзіна було покарано за вривання у суддівську кімнату у перерві матчу Олімпік – Шахтар (0:1) і нецензурні висловлювання після зустрічі під час прямого ефіру.

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