Апелляционный комитет УАФ частично удовлетворил апелляционную жалобу Владислава Гельзина на решение КДК УАФ от 20 мая 2021 года относительно возможных нарушений Кодекса этики и честной игры, сообщает официальный сайт организации.

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В частности, АК УАФ изменил решение в части основной санкции, а именно запретил Владиславу Гельзину осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на 3 года, а не на 5, как было раньше.

Дополнительная дисквалификация на 5 лет условно и штраф в размере 250 тысяч гривен остались в силе.

Напомним, Гельзин был наказан за врывание в судейскую комнату в перерыве матча Олимпик – Шахтер (0:1) и нецензурные высказывания после встречи во время прямого эфира.

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