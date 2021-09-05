"Я дуже задоволений, що ми зіграємо з Ромою. Це хороший шанс спробувати свої сили на тлі однієї з провідних команд Серії А.

Зоря оголосила заявку на історичну Лігу конференцій

Класно, що така команда приїде в Запоріжжя і вболівальники зможуть побачити Рому. Постараємося не впасти обличчям в бруд.

Щодо інших команд – софійського ЦСКА і норвезького Буде-Глімт – у мене мало уявлення. Знаю, що вони на хорошому рахунку у своїх чемпіонатах, не більше того. Хто б не вийшов у груповий раунд Ліги конференцій, там уже не може бути слабких команд. У нас величезна мотивація вийти з групи. Це буде відмінний досвід для всіх хлопців", – сказав Шахаб в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Зоря програла віденському Рапіду у кваліфікації ЛЄ і опустилась у Лігу конференцій. Луганці стануть першим представником України в груповому етапі новоствореного турніру.

Результати жеребкування групового турніру Ліги конференцій – Зорі дістався топ-суперник та чемпіон