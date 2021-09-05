"Я очень доволен, что мы сыграем с Ромой. Это хороший шанс попробовать свои силы на фоне одной из ведущих команд Серии А.

Заря объявила заявку на историческую Лигу конференций

Классно, что такая команда приедет в Запорожье и болельщики смогут увидеть Рому. Постараемся не упасть лицом в грязь.

Что касается других команд – софийского ЦСКА и норвежского Будё-Глимт – у меня мало представления. Знаю, что они на хорошем счету в своих чемпионатах, не более того. Кто бы ни вышел в групповой раунд Лиги конференций, там уже не может быть слабых команд. У нас огромная мотивация выйти из группы. Это будет отличный опыт для всех ребят", – сказал Шахаб в интервью Fanday.

Напомним, Заря проиграла венском Рапиду в квалификации ЛЕ и опустилась в Лигу конференций. Луганчане станут первым представителем Украины в групповом этапе нового турнира.

Результаты жеребьевки группового турнира Лиги конференций – Заре достался топ-соперник и чемпион