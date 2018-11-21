Зінченко як дві європейські зірки і 75 млн економії: фанати Манчестер Сіті вражені грою українця проти Туреччини

Вболівальники Ман Сіті вважають, що Олександр Зінченко заслужив більше себе проявляти у матчах за команду Гвардіоли. Англійські фанати відзначають його гру на позиції півзахисника в матчі збірної України проти Туреччини.
Після експерименту у вигляді виходу на місце лівого латераля в Словаччині Андрій Шевченко повернув 21-річного виконавця на більш звичну роль центрального півзахисника. Зінченко став найкращим у матчі Україна – Туреччина за Instat індексом корисності, серйозно відірвавшись від усіх інших польових гравців. Олександр став лідером збірної за такими показниками, як ТТД (130), кількість передач (91), спроб ключових пасів (8). Також він увійшов у топ-5 за кількістю єдиноборств (13, четвертий у команді), за дриблінгом (4 спроби, 3 вдалі, другий серед партнерів) і за підбираннями м'яча (7).
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Ще один цікавий момент – порівняння з іншими гравцями атакувальної лінії "синьо-жовтої" дружини. Талант, якого підписував сам Пеп Гвардіола, виконав 10 дій у штрафному майданчику турків, тоді як Коваленко (3), який діяв на місці форварда, та вінгери Циганков і Коноплянка (по 6) відчутно не дотягували до цього показника. Цікаво, що лише Макаренко (102), Матвієнко (97) і Миколенко (93) вийшли за 90 тактико-технічних дій, а ось порівняно з тими ж гравцями атаки в Олександра найменше помилок (18%). У Шапаренка та Циганкова по 21% браку, у Коноплянки – 25, у Болбата – 38, у Коваленка – 41, у Шведа – 62, у Борячука – 100.
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Зінченко ефективно, а місцями ефектно працював і на атаку, і на оборону. Це не могли не відзначити вболівальники Манчестер Сіті. Українця після такої гри бачать не лише на лівому фланзі захисту, а й у ролі гідного та економного варіанту для півзахисту. "Ось що я мав на увазі, коли говорив, що Гвардіола тотально зробив з нього цілком нового гравця".
"Як на мене, Зінченко і Фоден повинні вийти у стартовому складі на вихідних". Сіті, до слова, їде в гості до Вест Хема Ярмоленка.
"Зінченко настільки хороший. Справді розчаровує, що він не може пробитись у півзахист. Який гравець".
"Помітні відтінки Касорли в цьому матчі. Якщо вам він не потрібен, віддайте його нам", – навіть фанати Арсенала підключились до дискусії про рівень українця.
"Мені відверто цікаво, чому ми досі не спробували його в ролі Фернандінью? Думаю з часом він може бути гарним резервним варіантом і зберегти нам 50 мільйонів фунтів".
"Знаю, що в нього проблеми з оборонною грою, але йому тільки 21 і він може навчитись. Я б краще ставив Делфа лівим захисником, а Зінча опорником". "Також на це сподіваюсь. У нього є задатки, щоб грати поруч з Сілвою та Де Брюйне".
"Зінченко дуже добре грає. Уявляю собі, який шум стояв би, якби він був англійцем".
"Сіті повинен буде заплатити рекордні 75 млн фунтів, аби виграти в Барселони війну за Френкі Де Йонга". "Коли в нас є такі, як Фоден, Зінченко, Гюндоган, Дуглас? Для чого нам ця війна. Нехай Барса забирає. У такий спосіб ми втратили Санчо і втрачаємо Діаса".
"Зінченко повинен грати після міжнародних матчів. Думаю, Пеп мав би спробувати його в центрі поля на кубкових матчах".
"Зінченко на шляху до того, щоб стати нашою власною версією Джошуа Кімміха (гравець Баварії і збірної Німеччини). Орієнтований на атаку з якостями для гри в обороні. Зараз усе в його руках".
"Делф і Зінченко, які грають тільки лівого захисника в Сіті, видали відмінний виступ на позиції півзахисника у своїх збірних".
"Хочу побачити таке: Зінченко грає на місці 6-го номера за Сіті хоча б один матч. Його ставлення і важка праця – це топ. Щось мені підказує, що він буде крутим там. Сумно, якщо він піде від нас".
"Зінченко має піти на 1 рік в оренду в команду, де гратиме щотижня і на позиції півзахисника", – українця все ще розраховують побачити в його природній центральній зоні.
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