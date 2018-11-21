Зінченко як дві європейські зірки і 75 млн економії: фанати Манчестер Сіті вражені грою українця проти Туреччини

Вболівальники Ман Сіті вважають, що Олександр Зінченко заслужив більше себе проявляти у матчах за команду Гвардіоли. Англійські фанати відзначають його гру на позиції півзахисника в матчі збірної України проти Туреччини.

Після експерименту у вигляді виходу на місце лівого латераля в Словаччині Андрій Шевченко повернув 21-річного виконавця на більш звичну роль центрального півзахисника. Зінченко став найкращим у матчі Україна – Туреччина за Instat індексом корисності, серйозно відірвавшись від усіх інших польових гравців. Олександр став лідером збірної за такими показниками, як ТТД (130), кількість передач (91), спроб ключових пасів (8). Також він увійшов у топ-5 за кількістю єдиноборств (13, четвертий у команді), за дриблінгом (4 спроби, 3 вдалі, другий серед партнерів) і за підбираннями м'яча (7).

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Ще один цікавий момент – порівняння з іншими гравцями атакувальної лінії "синьо-жовтої" дружини. Талант, якого підписував сам Пеп Гвардіола, виконав 10 дій у штрафному майданчику турків, тоді як Коваленко (3), який діяв на місці форварда, та вінгери Циганков і Коноплянка (по 6) відчутно не дотягували до цього показника. Цікаво, що лише Макаренко (102), Матвієнко (97) і Миколенко (93) вийшли за 90 тактико-технічних дій, а ось порівняно з тими ж гравцями атаки в Олександра найменше помилок (18%). У Шапаренка та Циганкова по 21% браку, у Коноплянки – 25, у Болбата – 38, у Коваленка – 41, у Шведа – 62, у Борячука – 100.

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Зінченко ефективно, а місцями ефектно працював і на атаку, і на оборону. Це не могли не відзначити вболівальники Манчестер Сіті. Українця після такої гри бачать не лише на лівому фланзі захисту, а й у ролі гідного та економного варіанту для півзахисту. "Ось що я мав на увазі, коли говорив, що Гвардіола тотально зробив з нього цілком нового гравця".

This is what i mean when i said Guardiola fully made him a whole new player @AndresUrbinaa https://t.co/cVZ6GQM8Qv — Сesar Cano (@cmc3355) 21 листопада 2018 р.

"Як на мене, Зінченко і Фоден повинні вийти у стартовому складі на вихідних". Сіті, до слова, їде в гості до Вест Хема Ярмоленка.

Zinchenko and Foden both start this weekend for me#MCFC — Ryan (@RyanStormrage) 21 листопада 2018 р.

"Зінченко настільки хороший. Справді розчаровує, що він не може пробитись у півзахист. Який гравець".

Zinchenko is so good. It's actually gutting that he can't get in our midfield. What a player. https://t.co/RUf0VVFgeJ — Sean (@City_Sean) 21 листопада 2018 р.

"Помітні відтінки Касорли в цьому матчі. Якщо вам він не потрібен, віддайте його нам", – навіть фанати Арсенала підключились до дискусії про рівень українця.

Seeing shades of prime Cazorla in this clip If you don't want him, we'll take him — C (@ArsenaIEditor) 21 листопада 2018 р.

"Мені відверто цікаво, чому ми досі не спробували його в ролі Фернандінью? Думаю з часом він може бути гарним резервним варіантом і зберегти нам 50 мільйонів фунтів".

I’m genuinely curious, why haven’t we tried him in the Dinho role? I think with time to adjust he might be a good backup option and save us over £50m — $auce Guzman (@jguzman1524) 21 листопада 2018 р.

"Знаю, що в нього проблеми з оборонною грою, але йому тільки 21 і він може навчитись. Я б краще ставив Делфа лівим захисником, а Зінча опорником". "Також на це сподіваюсь. У нього є задатки, щоб грати поруч з Сілвою та Де Брюйне".

I hope so too. He has the skills to slot beside Silva and KDB in midfield as well. — RB (@2SilvasYouKnow) 21 листопада 2018 р.

"Зінченко дуже добре грає. Уявляю собі, який шум стояв би, якби він був англійцем".

Zinchenko is very good. Imagine the hype he would be getting if he was English — Obong (@wenyuKumbi) 21 листопада 2018 р.

"Сіті повинен буде заплатити рекордні 75 млн фунтів, аби виграти в Барселони війну за Френкі Де Йонга". "Коли в нас є такі, як Фоден, Зінченко, Гюндоган, Дуглас? Для чого нам ця війна. Нехай Барса забирає. У такий спосіб ми втратили Санчо і втрачаємо Діаса".

When we have the likes of foden zinchenko, gundo, douglas?? Dont get why we need to dish out 75m in a bidding war?? let barca have him. This is why we lost sancho and why we're losing diaz. https://t.co/ZVOrvJXJa2 — Dev (@devron_d) 21 листопада 2018 р.

"Зінченко повинен грати після міжнародних матчів. Думаю, Пеп мав би спробувати його в центрі поля на кубкових матчах".

I forgot all about Gundo . Zinchenko should play after the international game and I think Pep should try him out at DM in cup games — Wara (SickoMode) (@EdersonEra) 21 листопада 2018 р.

"Зінченко на шляху до того, щоб стати нашою власною версією Джошуа Кімміха (гравець Баварії і збірної Німеччини). Орієнтований на атаку з якостями для гри в обороні. Зараз усе в його руках".

Zinchenko is going to be our own version of Joshua Kimmich. An attack-minded player with the qualities of a defensive player. The stage is his now — Tact (@Mescudy) 21 листопада 2018 р.

"Делф і Зінченко, які грають тільки лівого захисника в Сіті, видали відмінний виступ на позиції півзахисника у своїх збірних".

Zinchenko, the midfielder, for Ukraine last night.



Delph and Zinchenko, who only play as left-backs for City, have given excellent performances as midfielders for their respective national teams. pic.twitter.com/VCCuca9rgu — Man City Delhi (@ManCityDelhi) 21 листопада 2018 р.

"Хочу побачити таке: Зінченко грає на місці 6-го номера за Сіті хоча б один матч. Його ставлення і важка праця – це топ. Щось мені підказує, що він буде крутим там. Сумно, якщо він піде від нас".

One of the things I want to watch is Zinchenko playing at 6 for City for just a game at least. His attitude & hard work is top notch.Something tells me he will be a hit there.I hope Pep plays him once there before he leaves if that's the fate. He's a player I'd be sad to see go. — Nepali Man (@MCFCPradip) 21 листопада 2018 р.

"Зінченко має піти на 1 рік в оренду в команду, де гратиме щотижня і на позиції півзахисника", – українця все ще розраховують побачити в його природній центральній зоні.

ZINCHENKO should go on a 1 year Loan Deal to a club he can play every week and in Midfield pic.twitter.com/MnY4sGus3j — Mike (@GeniusKDB) 20 листопада 2018 р.

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