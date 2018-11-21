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ЛІГА НАЦІЙ УКРАЇНА - ТУРЕЧЧИНА

Україна – один з головних сюрпризів Ліги націй: в Іспанії назвали найбільшу заслугу Шевченка

17:37 2054 Читать на русском
Україна – один з головних сюрпризів Ліги націй: в Іспанії назвали найбільшу заслугу Шевченка
Шевченко на тренуванні збірної України

Вдалий виступ збірної України на груповому етапі Ліги націй був високо оцінений авторитетним іспанським виданням Marca.

"Україна не мала рівних на груповому етапі, пробившись у дивізіон А ще за тур до завершення змагань. Легендарний Андрій Шевченко, найкращий бомбардир в історії "синьо-жовтих", суттєво омолодив склад, давши шанс таким футболістам як Коваленко (21), Яремчук (22) або Зінченко (21).

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Однак старожили команди – Пятов, Ярмоленко та Коноплянка – продовжують відігравати важливу роль у команді. Вдале поєднання молоді та досвіду стало запорукою успіху підопічних Шевченка", – зазначає Marca.

У рейтингу головних сюрпризів Ліги націй за версією авторитетного видання опинились ще 7 команд: Нідерланди, Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Норвегія, Сербія та Румунія.

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Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна Україна Світ
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