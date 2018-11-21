Україна – один з головних сюрпризів Ліги націй: в Іспанії назвали найбільшу заслугу Шевченка

Вдалий виступ збірної України на груповому етапі Ліги націй був високо оцінений авторитетним іспанським виданням Marca.

"Україна не мала рівних на груповому етапі, пробившись у дивізіон А ще за тур до завершення змагань. Легендарний Андрій Шевченко, найкращий бомбардир в історії "синьо-жовтих", суттєво омолодив склад, давши шанс таким футболістам як Коваленко (21), Яремчук (22) або Зінченко (21).

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Однак старожили команди – Пятов, Ярмоленко та Коноплянка – продовжують відігравати важливу роль у команді. Вдале поєднання молоді та досвіду стало запорукою успіху підопічних Шевченка", – зазначає Marca.

У рейтингу головних сюрпризів Ліги націй за версією авторитетного видання опинились ще 7 команд: Нідерланди, Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Норвегія, Сербія та Румунія.

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