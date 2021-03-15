Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація, що поєдинки проти Фінляндії і Казахстану можуть відбутись на харківському стадіоні Металіст, а не на Арені Львів. Причиною цього є не найкращий стан газону львівської арени.

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"Такої інформації у нас немає. Те, що пишуть, я бачив. Але це, напевне, не більше, ніж чутки. Національна команда готується, як і було заплановано. Збір розпочнеться в Києві, а потім буде період у Львові. Так що ігри заплановані у Львові.

Ніякої інформації про перенесення немає. І про те, що змінюється місце проведення ігор з Фінляндією і Казахстаном. Чи пройдуть матчі без глядачів, якщо Львівська область потрапить у червону зону? Я не знаю, це не в моїй компетенції ухвалювати такі рішення", – цитує Гливинського Depo Харків.

Додамо, що збірна України розпочне відбір на чемпіонат світу гостьовим матчем проти Франції (24 березня). Потім заплановані два домашні поєдинки: 28 березня проти Фінляндії і 31-го проти Казахстану.

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