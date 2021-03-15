Накануне в СМИ появилась информация, что поединки против Финляндии и Казахстана могут состояться на харьковском стадионе Металлист, а не на Арене Львов. Причиной этого является не лучшее состояние газона стадиона.

Сборная Украины рискует не сыграть во Львове – стартовые матчи отбора на ЧМ-2022 могут перенести в Харьков

"Такой информации у нас нет. То, что пишут, я видел. Но это, наверное, не больше, чем слухи. Национальная команда готовится, как и было запланировано. Сбор начнется в Киеве, а затем будет период во Львове. Так что игры запланированы во Львове.

Никакой информации о переносе нет. И о том, что меняется место проведения игр с Финляндией и Казахстаном. Пройдут ли матчи без зрителей, если Львовская область попадет в красную зону? Я не знаю, это не в моей компетенции принимать такие решения", – цитирует Глывинского Depo Харків.

Добавим, что сборная Украины начнет отбор на чемпионат мира гостевым матчем против Франции (24 марта). Затем запланированы два домашних поединка: 28 марта против Финляндии и 31-го против Казахстана.

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