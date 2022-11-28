У таборі збірної Бразилії виникла підозра на поширення вірусного захворювання, повідомляє Goal.

ЧС-2022: аналітики визначили п'ять найімовірніших пар фіналів Мундіалю

За інформацією джерела, через симптоми грипу деякі вправи на тренуваннях останніми днями пропускали Антоні, Лукас Пакета та Аліссон. Зазначається, що вищезгадані футболісти зможуть зіграти проти Швейцарії у 2-му турі групового етапу ЧС-2022, але наставник бразильців ще не визначився зі складом на гру.

Нагадаємо, через травми команді точно не допоможуть Неймар і Даніло.

До слова, поєдинок зі швейцарцями відбудеться вже сьогодні, 28 листопада, о 18:00. У першому турі Бразилія здолала Сербію (2:0), а Швейцарія обіграла Камерун (1:0).

Бразилія – Швейцарія: анонс матчу ЧС-2022