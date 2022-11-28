В сборной Бразилии подозрение на вирусное заболевание – часть игроков пропускала упражнения на тренировках
Наставник пентакампеонов Тите получил новую головную боль в преддверии матча со Швейцарией.
В лагере сборной Бразилии возникло подозрение на распространение вирусного заболевания, сообщает Goal.
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По информации источника, из-за симптомов гриппа некоторые упражнения на тренировках в последние дни пропускали Антони, Лукас Пакета и Алиссон. Отмечается, что вышеупомянутые футболисты смогут сыграть против Швейцарии во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022, но наставник бразильцев еще не определился с составом на игру.
Напомним, из-за травм команде точно не помогут Неймар и Данило.
К слову, поединок со швейцарцами состоится уже сегодня, 28 ноября, в 18:00. В первом туре Бразилия одолела Сербию (2:0), а Швейцария обыграла Камерун (1:0).