В лагере сборной Бразилии возникло подозрение на распространение вирусного заболевания, сообщает Goal.

ЧМ-2022: аналитики определили пять вероятных пар финалов Мундиаля

По информации источника, из-за симптомов гриппа некоторые упражнения на тренировках в последние дни пропускали Антони, Лукас Пакета и Алиссон. Отмечается, что вышеупомянутые футболисты смогут сыграть против Швейцарии во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022, но наставник бразильцев еще не определился с составом на игру.

Напомним, из-за травм команде точно не помогут Неймар и Данило.

К слову, поединок со швейцарцами состоится уже сегодня, 28 ноября, в 18:00. В первом туре Бразилия одолела Сербию (2:0), а Швейцария обыграла Камерун (1:0).

Бразилия – Швейцария: анонс матча ЧМ-2022