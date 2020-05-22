"У свої 32 ставлю собі за мету перебратись до лав одного з грандів": Морозюк порівняв турецьку Суперлігу і УПЛ

Український легіонер турецького Різеспора Микола Морозюк розповів про свої футбольні амбіції.

"Якщо не брати до уваги відновлення після важкої травми – ця пауза найтриваліша за весь час у футболі. Спочатку нам казали про чотири дні, згодом: "Тиждень-два і виходимо тренуватися". Коли я зрозумів, що це затягнеться, почало потроху "накривати".

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Рівень Суперліги вищий за український чемпіонат, якщо брати рівень команд у цілому. Навіть у свої 32 роки я ставлю собі за мету прогресувати, перебравшись до табору одного з грандів. Зараз мене все влаштовує в Різеспорі. Звісно, окрім турнірного становища в чемпіонаті.

Якщо немає результатів – міняй тактику, правильно? Ми безглуздо втрачали важливі очки там, де не треба було цього робити. Нас це надломило і потім почалася безвиграшна серія з восьми матчів. Сподіваюся, що карантин піде нам на користь, адже ми потребували "рекламної пауз", – сказав Морозюк у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, Морозюк – вихованець львівського футболу. Професіональну кар'єру футболіста розпочав у 2005 році в Динамо. Під час перебування у структурі київського клубу тричі відправлявся в оренду – в Дніпро, Оболонь та Кривбас. З 2010 по 2015 рр. захищав кольори донецького Металурга, звідки знову повернувся в Динамо. У 2019 році відправився в оренду в Різеспор, з яким згодом уклав повноцінний контракт. У поточному сезоні провів за турецьку команду 22 матчі, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист.

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