"В свои 32 ставлю себе цель перебраться в ряды одного из грандов": Морозюк сравнил турецкую Суперлигу и УПЛ

Украинский легионер турецкого Ризеспора Николай Морозюк рассказал о своих футбольных амбициях.

"Если не принимать во внимание восстановление после тяжелой травмы – эта пауза самая длительная за все время в футболе. Сначала нам говорили о четырех днях, впоследствии: "Неделю-две и выходим тренироваться". Когда я понял, что это затянется, начало понемногу "накрывать".

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Уровень Суперлиги выше УПЛ, если брать уровень команд в целом. Даже в свои 32 года я ставлю себе цель прогрессировать, перебравшись в ряды одного из грандов. Сейчас меня все устраивает в Ризеспоре. Конечно, кроме турнирного положения в чемпионате.

Если нет результатов – меняй тактику, правильно? Мы бессмысленно теряли важные очки там, где не надо было этого делать. Нас это надломило и затем началась безвыигрышная серия из восьми матчей. Надеюсь, что карантин пойдет нам на пользу, ведь мы нуждались в "рекламной паузе", – сказал Морозюк в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, Морозюк – воспитанник львовского футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в 2005 году в Динамо. Во время пребывания в структуре киевского клуба трижды отправлялся в аренду – в Днепр, Оболонь и Кривбасс. С 2010 по 2015 гг. защищал цвета донецкого Металлурга, откуда снова вернулся в Динамо. В 2019 году отправился в аренду в Ризеспор, с которым впоследствии заключил полноценный контракт. В текущем сезоне провел за турецкую команду 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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