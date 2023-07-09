– Наскільки правдивим є інтерес до тебе з боку Вердера і ще низки європейських клубів?

– Зараз, після останньої гри, у мене міні-відпустка. Я намагаюся залікувати деякі проблеми, які не міг виправити під час сезону. Це стоматолог, наприклад. Потім відпочину декілька днів і повернуся до футболу.

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Зараз не хочу ні про що думати, тільки про те, щоб відновитися, полікувати зуби і зі спокійною душею повертатися у футбол. У трансферне вікно часто гравців пов'язують із різними клубами, і це нормально. Як буде далі – побачимо.

– Ще скромно говорять про інтерес Шахтаря до твоєї персони. Чи готовий ти повернутися в Україну?

– Я не чув про це. Лише декілька українських фанатів мене кликали. Мені, звісно, приємно, але поки що тут говорити нема про що. Якщо інтерес від когось із українських клубів справді з'явиться, тоді можете мене запитати про це. Поки що я хочу провести час із дівчиною, сім'єю та друзями. А далі вже будемо точно знати, що робимо далі, – цитує Таловєрова FanDay.

До слова, раніше повідомлялось, що скаути Вердера та Айнтрахта спостерігали за грою Максима у матчах молодіжної збірної України на Євро-2023. Обидва клуби розглядають оренду із правом викупу.

Нагадаємо, Таловєров – вихованець донецького футболу. Професіональну кар'єру розпочав за кордоном – в Динамо Чеське Будейовіце у 2019 році. У січні 2022-го перейшов у празьку Славію (відправлявся в оренду у Слован та ЛАСК). У сезоні 2022/23 провів за австрійців 13 матчів без результативних дій. Його контракт зі Славією чинний до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює 22-річного гравця в 1 млн євро.

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