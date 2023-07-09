– Насколько правдивым является интерес к тебе со стороны Вердера и еще ряда европейских клубов?

– Сейчас, после последней игры, у меня мини-отпуск. Я стараюсь залечить некоторые проблемы, которые не мог исправить по ходу сезона. Это стоматолог, например. Потом отдохну несколько дней и вернусь к футболу.

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Сейчас не хочу ни о чем думать, только о том, чтобы восстановиться, полечить зубы и со спокойной душой возвращаться в футбол. В трансферное окно часто игроков связывают с разными клубами, и это нормально. Как будет дальше – увидим.

– Еще скромно говорят об интересе Шахтера к твоей персоне. Готов ли ты вернуться в Украину?

– Я не слышал об этом. Только несколько украинских фанатов меня звали. Мне, конечно, приятно, но пока здесь говорить не о чем. Если интерес от кого-то из украинских клубов действительно появится, тогда можете меня спросить об этом. Пока я хочу провести время с девушкой, семьей и друзьями. А дальше уже будем точно знать, что делаем дальше, – цитирует Таловерова FanDay.

К слову, ранее сообщалось, что скауты Вердера и Айнтрахта наблюдали за игрой Максима в матчах молодежной сборной Украины на Евро-2023. Оба клуба рассматривают аренду с правом выкупа.

Напомним, Таловеров – воспитанник донецкого футбола. Профессиональную карьеру начал за рубежом – в Динамо Ческе Будейовице в 2019 году. В январе 2022-го перешел в пражскую Славию (отправлялся в аренду в Слован и ЛАСК). В сезоне 2022/23 провел за австрийцев 13 матчей без результативных действий. Его контракт со Славией действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 1 млн евро.

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