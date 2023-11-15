Аль-Іттіхад звільнив Нуну Ешпіріту Санту, у якого був конфлікт з Бензема. Новим тренером клубу стане Марсело Гальярдо, повідомляє Фабріціо Романо.

Клуб Бензема офіційно звільнив тренера, який мав конфлікт із зірковим французом

Гальярдо підпише з Аль-Іттіхадом контракт до літа 2025-го з можливістю автоматичного продовження угоди. Офіційне рішення очікується незабаром.

Марсело пограв у Європі за Монако та ПСЖ, а тренував тільки в Південній Америці. Він на чолі Рівер Плейт виграв всі внутрішні та континентальні турніри, зокрема двічі брав Копа Лібертадорес.

Гальярдо вже рік без роботи. Тренер хотів спробувати свої сили в Європі, однак жоден клуб не зумів вдовольнити його вимоги.