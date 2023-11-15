Аль-Иттихад уволил Нуну Эшпириту Санту, у которого был конфликт с Бензема. Новым тренером клуба станет Марсело Гальярдо, сообщает Фабрицио Романо.

Клуб Бензема официально уволил тренера, имевшего конфликт со звездным французом

Гальярдо подпишет с Аль-Иттихадом контракт до лета 2025-го с возможностью автоматического продления соглашения. Официальное решение ожидается в ближайшее время.

Марсело поиграл в Европе за Монако и ПСЖ, а тренировал только в Южной Америке. Он во главе Ривер Плейт выиграл все внутренние и континентальные турниры, в частности дважды брал Копа Либертадорес.

Гальярдо уже год без работы. Тренер хотел попробовать свои силы в Европе, но ни один клуб не сумел удовлетворить его требования.