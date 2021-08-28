На старті матчу півзахисник Ахмата Бернард Беріша перехопив м'яч у ситуації, коли гравець Арсенала вибивав м'яч за лінію через пошкодження у партнера.

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Берішу це не зупинило, він заволодів м'ячем навісив у штрафний майданчик суперника, де ще один футболіст Ахмата вдало замкнув асист. Такий ганебний вчинок спровокував штовханину на полі, яка швидко вгамувалась.

Арбітр був змушений зарахувати гол, адже правила фейр-плей грунтуються на совісті гравців та не мають офіційного характеру.

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