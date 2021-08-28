На старте матча полузащитник Ахмата Бернард Бериша перехватил мяч в ситуации, когда игрок Арсенала выбивал мяч за линию из-за повреждения у партнера.

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Беришу это не остановило, он завладел мячом навесил в штрафную соперника, где еще один футболист Ахмата удачно замкнул ассист. Такой позорный поступок спровоцировал потасовку на поле, которая быстро успокоилась.

Арбитр был вынужден засчитать гол, ведь правила фэйр-плей основываются на совести игроков и не имеют официального характера.

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