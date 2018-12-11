toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІВЕРПУЛЬ - НАПОЛІ ШАХТАР - ЛІОН

У послугах Селезньова зацікавились ще два турецькі клуби

14:23 499 Читать на русском
У послугах Селезньова зацікавились ще два турецькі клуби
Євген Селезньов / Фото ФК Акхісар

Український нападник Євген Селезньов знаходиться у пошуках нового клубу.

Як повідомляє турецьке видання Fanatik, у послугах українського нападника зацікавлені Бурсаспор та Різеспор. Саме ці команди за даними видання готові прийняти у себе Селезньова вже цієї зими.

Наші за кордоном: геніальний Шахов, протиріччя Зозулі, гонитва Ковталюка, жертва суддів – Лук’янчук

Нагадаємо, раніше наставник Акхісара побажав Селезньову успіхів у новому клубі. Також повідомлялось, що у послугах Селезньова зацікавлений турецький Гезтепе.

У поточному сезоні Селезньов зіграв за свою команду 11 матчів в усіх турнірах, у яких забив 4 голи. Минулого сезону українець допоміг Акхісару здобути Кубок та Суперкубок Туреччини.

Теги
Трансфери Євген Селезньов Євген Селезньов Бурсаспор Бурсаспор Туреччина Різеспор Різеспор
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
38
хв
Ліверпуль
22:00
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук