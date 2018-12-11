У послугах Селезньова зацікавились ще два турецькі клуби

Український нападник Євген Селезньов знаходиться у пошуках нового клубу.

Як повідомляє турецьке видання Fanatik, у послугах українського нападника зацікавлені Бурсаспор та Різеспор. Саме ці команди за даними видання готові прийняти у себе Селезньова вже цієї зими.

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Нагадаємо, раніше наставник Акхісара побажав Селезньову успіхів у новому клубі. Також повідомлялось, що у послугах Селезньова зацікавлений турецький Гезтепе.

У поточному сезоні Селезньов зіграв за свою команду 11 матчів в усіх турнірах, у яких забив 4 голи. Минулого сезону українець допоміг Акхісару здобути Кубок та Суперкубок Туреччини.