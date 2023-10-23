Команда Ігора Йовічевіча у 10 турі зустрічалась з Аль Хазмою (4:3). Попри те, що Аль-Раед не зміг здобути бодай нічию, Амір Саюд вразив публіку індивідуальними якостями.

Роналду забив переможний гол шедевральним ударом зі штрафного, Йовічевіч програв найгіршій команді й упав на дно

Алжирський нападник з флангу увірвався в штрафний майданчик суперника. Ефектно, наче Ліонель Мессі, обіграв захисників, змістився в центр і розкішним ударом лівою ногою поклав м'яч у сітку воріт. Варто зауважити, що Саюд в матчі з Аль Хазмою оформив дубль, але це не врятувало його команду від поразки.

Наразі підопічні Йовічевіча перебувають на останньому місці в турнірній таблиці, маючи лише п'ять балів. Аль-Раед шість матчів поспіль не може перемогти в чемпіонаті Саудівської Аравії.