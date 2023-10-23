Команда Игоря Йовичевича в 10 туре встречалась с Аль Хазмой (4:3). Несмотря на то, что Аль-Раед не смог добыть хотя бы ничью, Амир Саюд поразил публику индивидуальными качествами.

Роналду забил победный гол шедевральным ударом со штрафного, Йовичевич проиграл худшей команде и упал ко дну

Алжирский нападающий с фланга ворвался в штрафную площадь соперника. Эффектно, словно Лионель Месси, обыграл защитников, сместился в центр и роскошным ударом левой ногой положил мяч в сетку ворот. Стоит заметить, что Саюд в матче с Аль Хазмой оформил дубль, но это не спасло его команду от поражения.

Сейчас подопечные Йовичевича находятся на последнем месте в турнирной таблице, имея лишь пять баллов. Аль-Раед шесть матчей подряд не может победить в чемпионате Саудовской Аравии.