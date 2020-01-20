"У нас є секретна зброя проти суперників": збірна України з кіберфутболу про жеребкування відбору до першості Європи

Менеджер та гравці збірної України з кіберфутболу поділилися своїми враженнями про результати жеребкування кваліфікації першості Європи 2020 року.

15 січня в англійському Лестері відбулося жеребкування відбірного етапу чемпіонату Європи з кіберфутболу 2020 року. За його підсумками українці потрапили до групи Н разом з Уельсом, Фарерськими островами, Андоррою, Італією та Чорногорією.

Свої думки щодо суперників та шансів збірної України на вихід із групи висловили менеджер та гравці національної команди.

Менеджер збірної України Костянтин Дем'яненко: "Нашу групу не назвеш "групою смерті", і це вже добре. Ми були готові до будь-яких результатів жеребкування, будемо грати й показувати свій рівень. Хотілося, звичайно, уникнути ігор з Італією, напевно, найсильнішою командою турніру, але, з іншого боку, ми побачимо реальну силу нашої збірної. Решта команд – "темні конячки". Наша мета – вихід на Євро через один або два групових етапи, що не принципово".

Гравець збірної України Максим Makson Андрасюк: "Нам у суперники дісталася одна з найсильніших збірних – Італія. Але наше завдання не змінилося, і ми будемо боротися за вихід на Євро. Будемо готуватися до кожного матчу. За взірець маємо приклад національної збірної країни. У планах нашої команди – провести збір, розібрати всіх суперників і розробити стратегію на турнір".

Гравець збірної України Ігор ighor_8 Любчак: "Я знаю силу нашої збірної, тому впевнений, що в нас є всі шанси вийти з групи з першого місця. Але італійці є одними з найсільніших гравців у світі. Тому боротьба за перше місце буде важкою. Решта суперніків мало відомі нам, будемо розбирати їхню гру, але думаю, що вони нам по "зубах".

Гравець збірної України Віталій Budb_Proshe Литвинов: "До нас у групу потрапив, можливо, найсильніший суперник. Це – збірна Італії. Там грають високопрофесіональні гравці, але непереможних не буває. Головне – не втрачати очки там, де ми повинні їх брати. Якщо не допускати помилок, можна посісти й перше місце. Ми вже зустрічалися з гравцями з топ-8 збірної Італії (RaissForever і STIFFLER). Обидва поєдинки завершилися внічию. У нашій команді дуже сильні хлопці, які можуть обіграти будь-кого. І в нас є "секретна зброя" проти суперників, але це поки залишиться таємницею".

Гравець збірної України Сергій Sergobibika Марченко: "Я вважаю, що нам цілком під силу вийти з групи. Є топ-суперник – Італія, є дуже міцний Уельс, але загалом усе можна вирішити. Треба націлюватися на перше місце, а там в разі чого можна вийти і з другого. З огляду на вміння наших гравців, вихід на Євро не повинен стати проблемою. Будемо намагатися показати свою гру і, зрештою, завоювати путівку на Євро".

Нагадаємо, матчі кваліфікаційного етапу еEURO-2020 відбудуться в березні-травні нинішнього року. Фінальний форум 16-ти кращих пройде 9-10 липня в Лондоні.