"У нас є одна перевага над конкурентами", – Пластун

Захисник збірної України Ігор Пластун впевнений, що ранній збір команди допоможе їй у підготовці до матчів відбору на Євро-2020.

Окремі гравці збірної вже прибули до тренувального табору.

Збірна України розпочала підготовку до матчів відбору Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу

"Збірна – це вершина в кар’єрі гравця, виклик сюди – це справжнє щастя! Я приїхав із позитивним настроєм і прагненням потрапити до заявки на гру.

Треба плідно попрацювати, адже попереду в нас дуже важливі матчі. Вважаю очевидним плюсом для команди є те, що ми зібралися раніше за наших опонентів, – матимемо більше часу для підготовки", – заявив Пластун у коментарі сайту УАФ.

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Суперниками українців у найближчих матчах відбору стануть збірні Сербії та Люксембургу.