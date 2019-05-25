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Петряк розповів, як проблеми у клубі впливають на його виступи за збірну України

16:26 178 Читать на русском
Петряк розповів, як проблеми у клубі впливають на його виступи за збірну України
Іван Петряк / Фото УАФ

Іван Петряк хоче позбутися зайвих думок перед матчами відбору на Євро-2020.

Півзахисник вірить, що ігри за національну збірну допоможуть йому впоратися з психологічними проблемами.

"Упродовж 1,5 місяця в мене був дуже непростий період, пов’язаний зі зміною клубу. Я відчув на собі весь негатив уболівальників. Народження сина допомогло вийти із цього стресу – я просто викинув увесь негатив із голови.

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Зараз приїхав до збірної лише з позитивними емоціями, аби довести свою готовність допомогти команді. Поки був без ігрової практики, активно працював сам, відтак із нетерпінням очікую занурення в тренувальний процес!" – цитує Петряка офіційний сайт УАФ.

Збірна України розпочала підготовку до матчів відбору Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу

Нагадаємо, клуб хавбека, Ференцварош, заборонив Петряку грати і тренуватися з основним складом і навіть позбавив його заслуженої чемпіонської медалі. З наступного сезону українець виступатиме за інший гранд угорського футболу – Віді.

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Збірна України Іван Петряк Іван Петряк
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