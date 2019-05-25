Петряк розповів, як проблеми у клубі впливають на його виступи за збірну України

Іван Петряк хоче позбутися зайвих думок перед матчами відбору на Євро-2020.

Півзахисник вірить, що ігри за національну збірну допоможуть йому впоратися з психологічними проблемами.

"Упродовж 1,5 місяця в мене був дуже непростий період, пов’язаний зі зміною клубу. Я відчув на собі весь негатив уболівальників. Народження сина допомогло вийти із цього стресу – я просто викинув увесь негатив із голови.

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Зараз приїхав до збірної лише з позитивними емоціями, аби довести свою готовність допомогти команді. Поки був без ігрової практики, активно працював сам, відтак із нетерпінням очікую занурення в тренувальний процес!" – цитує Петряка офіційний сайт УАФ.

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Нагадаємо, клуб хавбека, Ференцварош, заборонив Петряку грати і тренуватися з основним складом і навіть позбавив його заслуженої чемпіонської медалі. З наступного сезону українець виступатиме за інший гранд угорського футболу – Віді.