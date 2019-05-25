"У нас есть одно преимущество перед конкурентами", – Пластун

Защитник сборной Украины Игорь Пластун уверен, что ранний сбор команды поможет ей в подготовке к матчам отбора на Евро-2020.

Отдельные игроки сборной уже прибыли в ее расположение.

Сборная Украины начала подготовку к матчам отбора Евро-2020 против Сербии и Люксембурга

"Сборная – это вершина в карьере игрока, вызов сюда – это настоящее счастье! Я приехал с позитивным настроением и стремлением попасть в заявку на игру.

Надо поработать, ведь впереди у нас очень важные матчи. Считаю очевидным плюсом для команды является то, что мы собрались раньше наших оппонентов, – будет больше времени для подготовки", – заявил Пластун в комментарии сайту УАФ.

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Соперниками украинцев в ближайших матчах отбора станут сборные Сербии и Люксембурга.