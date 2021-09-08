Франція переграла Фінляндію у матчі відбору до ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Франція мала тривалу серію без перемог, а тому серйозно налаштувалась на важливий матч з фінами. Долю зустрічі вирішив дубль Антуана Грізманна, який допоміг форварду зрівнятись з Мішелем Платіні за кількістю голів (по 41) у футболці "Ле Бльо".

Франція впевнено перемогла Фінляндію завдяки дублю Грізманна – Антуан наздогнав Платіні у списку бомбардирів "Ле Бльо"

Перший гол "маленького принца" був дуже красивим – асист п'ятою від Бензема і потужний удар Антуана шведою. Вдруге Грізманн забив з гострого кута після пасу Дюбуа. Фінляндія мала обмаль моментів, а тому фінальні 2:0 на користь команди Дешама є закономірними.

Перемога дозволила Франції укріпити лідерство в групі D, тепер у неї 12 очок. Суомі, як і Україна, мають 5 пунктів, але розташувались на третій сходинці.