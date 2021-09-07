Франція до домашнього поєдинку проти Фінляндії підходила на тлі катастрофічної серії у 5 матчів поспіль без перемог. Щонайгірше, у всіх цих іграх чемпіони світу пропускали голи першими – такого не траплялося понад 10 років. Звісно, на цьому тлі преса та вболівальники посилили тиск на Дідьє Дешама. Країна вимагала бодай якоїсь перемоги.

Тренерський штаб "Ле Бльо" зробив висновки після нічиєї з Україною, змінивши стартову схему й вдавшись до змін у складі. Команда перейшла на модель із трьома захисниками, повернувши в основу Бензема та Варана. Крім того, на лівому фланзі замість Діня вийшов Тео Ернандес. Фіни ж після перемоги над Казахстаном всадили у запас Валакарі та Тейлора – в центральній зоні вийшли Камара та добре відомий полтавським фанатам Ніссіля.

Від господарів очікувалась стартова навала й високий темп, але нічого подібного не сталося. В перші 20 хвилин французи не форсували подій й взагалі не пресингували, дозволяючи фінам тримати м'яч і готувати виходи в атаку. Чемпіони світу, звісно ж, огризалися контрвипадами, але за цей період команда мала лишень кілька кутових без замикання та дальній удар Ернандеса повз ворота.

Такий футбол ледь не вилився у серйзоні проблеми. Суомі в якийсь момент набралися сміливості й організували кілька дуже хороших підходів до чужих воріт – двічі це могло завершитись голом. Так, на 19-й хвилині фіни розіграли хорошу позиційну атаку, в завершенні якої Ніссіля хитнув захисника й пробив метрів з 23-х – м'яч рикошетом полетів по високій дузі під поперечину! Льоріс перевів на кутовий. Після його розіграшу гості провели атаку другим темпом, у якій Вайсанен замикав навіс Шюллера на лінію воротарського. Вище воріт!

Публіка на Стад де Ліон почала посвистувати. Підопічні Дідьє Дешама зрозуміли, що далі так грати не можна, притиснувши Фінляндію. Вже на 22-й хвилині активізація господарів вилилась у скидку Грізманна під удар Бензема з меж штрафного – Карім вистрілив під поперечку, але Градецкі парирував. Ще за хвилину він же увірвався на правий край карного майданчика, однак подальший удар накрили.

Франція не зупинялася, швидко повертаючи м'яч і організовуючи атаки хвиля за хвилею. Зрештою, оборона гостей не витримала: Марсьяль виконав передачу з лівого флангу в зону перед штрафним на Бензема, Карім п'яткою віддав проникний пас, а Грізманн, обробивши м'яч, "шведою" пробив метрів з 17-ти – точно в дальній кут. 1:0!

В другій половині першого тайму "Ле Бльо" не відпускали ініціативу. Фіни навіть до центру поля дійти не могли, хоча французи не дуже-то й тиснули на суперника. У них було всього три явних нагоди подвоїти перевагу: на 31-й хвилині Дюбуа стріляв з гострого кута, замикаючи подачу Рабйо (удар накрили), на 38-й Бензема накрутив усіх в штрафному й пробив у О'Шоннесі, а на 40-й Погба пробив метрів з 22-х, дотягуючись до скидки вже у падінні – м'яч пройшов поруч з правою стійкою!

На початку другого тайму чемпіони світу вирішили зіграти з Суомі по-дорослому. Франція підняла темп і притиснула гостей, почавши створювати момент за моментом. Так, на 49-й хвилині Дюбуа пробивав з лету з-за меж штрафного (повз ліву стійку), а на 52-й Рабйо завдав удару метрів з 22-х – Градецкі парирував.

Втім, всього через дві хвилини голкіпер підвів своїх партнерів: Бензема класно розвернувся в центрі й розігнав атаку, в завершенні якої Грізманн прийняв проникну передачу від Дюбуа й вистрілив з гострого кута – м'яч промайнув біля лівої руки Градецкі, залетівши під дальню стійку. 2:0! Це вже 41-й гол "маленького принца" за збірну Франції – у списку бомбардирів він наздогнав Мішеля Платіні.

На цьому господарі не зупинялися. Вже на 56-й хвилині забивати міг Марсьяль, який біг замикати простріл Тео Ернандеса на лінію воротарського. Антоні не встиг до м'яча. На 60-й же "Ле Бльо" розкатали ефектну комбінацію з передачами п'ятками та ударом Грізманна метрів з 16-ти – вище воріт! Маркку Канерва зреагував на такий малюнок гри неоднозначною заміною, випустивши на 62-й нападника Валакарі й вінгера Сойрю. Фінляндія бажала відігратись, попри шалений тиск Франції.

Цей хід ніяк не допоміг гостям. Франція дещо збавила темп, але все одно створювала моменти. Так, на 68-й хвилині Погба дали пробити з розвороту після подачі зі стандарту (повз ворота), а на 70-й Грізманн отримав класну скидку від Бензема на правий край карного майданчика, пробивши у ближній кут – трохи неточно! Лишень після цього Маркку Канерва наважився випустити двох центрхавів, знявши при цьому форварда Пох'янпало. На поле вийшли Кайрінен і Єнсен.

На деякий час Францію дійсно вдалося відігнати в район центрального кола. До 80-х хвилин у підопічних Дідьє Дешама був лишень перспективний штрафний удар, з якого Бензема пробив у стінку. Гості навіть проводили якісь перепасовки в центрі поля, однак вийти в атаку "Ле Бльо" не дозволяли, а в ендшпілі зустрічі тренерський штаб чемпіонів світу освіжив напад швидкісним і технічним Бен-Єддером.

Наприкінці матчу спочатку здавалося, що розгром не за горами. Вже на 81-й хвилині відзначитись міг Мукієле, який вистрілив з відскоку метрів з 16-ти. М'яч пройшов поруч з дальньою стійкою. Ще за чотири хвилини Бензема отримав закидання від Погба, увірвався в штрафний і пробив, але Градецкі врятував Фінляндію. Між цими епізодами пройшло кілька хороших флангових проривів.

Суомі огризнулись всього однією сумбурною атакою з перепасовками у карному майданчику без ударів. Здавалося, що все завершиться без нервів, але на 87-й хвилині гості ледь не забили! Ернандес на власній половині віддав пас назад у штрафний на Погба, Поль його не очікував, а Пуккі, обігравши хавбека, вийшов віч-на-віч з Льорісом під гострим кутом! Удару так і не сталося, однак Теему впав – втім, арбітр не побачив у епізоді фолу. При цьому у французів зламався Кімпембе.

На жаль, після цього епізоду Фінляндія нічого вже не створювала, хоча рефері компенсував до основного часу аж сім хвилин. Франція захопила контроль над м'ячем і впевнено довела гру до перемоги – першої за п'ять матчів!