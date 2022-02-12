"Мы работаем для национальной сборной и с удовольствием будем делиться с ней своими игроками. Мы можем лишь пожелать удачи Мудрику, ведь он уже перешел на новый уровень. Ему там нужно закрепиться и работать еще больше.

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Готов ли Мудрик к АПЛ, учитывая интерес Брентфорда? Думаю, он готов. У него все для этого есть. Он готов и к большему.

Кто заменит Мудрика в молодежной сборной? У нас на его место есть Александр Назаренко, есть Вьюнник, которого мы можем сместить на фланг Мудрика. Плюс Судаков, так что выбор есть. Сейчас нужно посмотреть и проанализировать игроков, которых мы недавно увидели. Возможно, на этой позиции будут и новые имена", – сказал Ротань в комментарии YouTube-каналу "ПЕРША ЛІГА".

Напомним, Мудрик попал в расширенный список национальной команды на мартовский матч против сборной Шотландии за выход на ЧМ-2022.

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