Захисник Евертона Віталій Миколенко спрогнозував, хто з колишніх одноклубників також буде готовий виступати за кордоном.

"Я не знаю, чи замотивує мій трансфер ще когось перейти у Європу. Треба хлопців питати.

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Хто з Динамо міг би це зробити найближчим часом? Мабуть, назву трьох. Це Циганков, Шапаренко і Бущан. Це не перший, другий, третій, а просто вони могли б", – розповів Миколенко в інтерв'ю Владі Седан.

Нагадаємо, Евертон заплатив Динамо за оборонця близько 20 млн фунтів.

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