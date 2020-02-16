У мережі з'явився другий комплект форми Барселони сезону 2020/21 – витончений дизайн

Барселона може виступати у незвичних кольорах у виїзних поєдинках наступного сезону.

Світлини нової форми Барселони з'явились на профільному сайті FootyHeadlines.

Барселона поки не отримувала дозволу на підписання форварда, – представник клубу

Каталонці отримають виїзний комплект у досить цікавому дизайні: футболка буде чорного кольору із вставками зололистого кольору. Цікаво, що у такому стилі буде виконано і логотип Барселони.

Зазначається, що нова форма буде випущена у червні 2020 року. Технічним спонсором Барселони, як і раніше, є Nike.

Екс-форвард Карпат і Динамо як відчай Барселони: каталонців намагаються розвести на гроші, але Реал може змінити все