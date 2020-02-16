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В сети появился второй комплект формы Барселоны сезона 2020/21 – изящный дизайн

18:26 146 Читати українською
В сети появился второй комплект формы Барселоны сезона 2020/21 – изящный дизайн
Игроки Барселоны / Marca

Барселона может выступать в необычных цветах в выездных поединках следующего сезона.

Фотографии новой формы Барселоны появились на профильном сайте FootyHeadlines.

Барселона пока не получала разрешение на подписание форварда, – представитель клуба

Каталонцы получат выездной комплект в достаточно интересном дизайне: футболка будет черного цвета со вставками зололистого цвета. Интересно, что в таком стиле будет выполнен и логотип Барселоны.

Отмечается, что новая форма будет выпущена в июне 2020 года. Техническим спонсором Барселоны, как и раньше, является Nike.

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Теги
Испания Барселона Барселона Футбольная форма
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