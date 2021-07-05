"Іспанія показала, що постійно прогресує. Потрібно поважати одне одного: обидві національні команди будуть грати у свій футбол. Ми повинні звертати увагу на їхню гру без м'яча. У мене гіркі спогади про фінал у Києві, тоді ми були виснажені, не мали ідей на гру. У 2016 році ми знали, що поставимо їх у скрутне положення, і це був зовсім інший матч. Завтра буде відкрита гра: нам доведеться бути обережними з Моратою, Дані Ольмо та іншими нападниками.

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Чи гармонійні ми з К'єлліні? Останні два сезони через травму Джорджо, пандемію та через мої недуги ми мало грали разом. Ми знаємо одне одного напам'ять, тому грати у парі з ним набагато легше. З іншим партнером довелося б зосереджуватись на кожній дії. А так, ми ділимо ролі і докладаємо максимум зусиль в кожному матчі.

Будуть моменти, коли доведеться зразково відіграти в обороні, щоб Іспанія не створила нам труднощів. Ми хочемо зробити все, щоб італійці пишалися збірною, а також хочемо присвятити фінал Леонардо Спінаццолі: втратити його через травму – було сильним ударом, але це додає нам сил. Ми у боргу перед ним", – цитує Бонуччі Corrieredellosport.

Нагадаємо, що матч Італія – Іспанія відбудеться на Вемблі у вівторок, 6 липня. Початок поєдинку о 22:00.

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