"Испания показала, что постоянно прогрессирует. Нужно уважать друг друга: обе национальные команды будут играть в свой футбол. Мы должны обращать внимание на их игру без мяча. У меня горькие воспоминания о финале в Киеве, тогда мы были уставшие, не было идей на игру. В 2016 году мы знали, что поставим их в трудное положение, и это был совсем другой матч. Завтра будет открытая игра: нам придется быть осторожными с Моратой, Дани Ольмо и другими нападающими.

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Гармоничны ли мы с Кьеллини? Последние два сезона из-за травмы Джорджо, пандемии и из-за моих недугов мы мало играли вместе. Мы знаем друг друга наизусть, поэтому играть в паре с ним намного легче. С другим партнером пришлось бы сосредоточиться на каждом действии. А так, мы делим роли и прилагаем максимум усилий в каждом матче.

Будут моменты, когда придется идеально сыграть в обороне, чтобы Испания не создала нам трудности. Мы хотим сделать все, чтобы итальянцы гордились сборной, а также хотим посвятить финал Леонардо Спинаццоле: потерять его из-за травмы – было сильным ударом, но это добавляет нам сил. Мы в долгу перед ним", – цитирует Бонуччи Corrieredellosport.

Напомним, что матч Италия – Испания состоится на Уэмбли во вторник, 6 июля. Начало поединка в 22:00.

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